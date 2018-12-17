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РФ на 55 лет запретила въезд инициатору международного движения по освобождению оккупированного Крыма

Сегодня, 11:26
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Лооде сможет приехать в РФ в 99 лет

Фото: Оливер Лооде/Facebook

Российские власти не пустили в страну эстонского правозащитника, инициатора международного движения по освобождению оккупированного РФ Крыма Оливера Лооде.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По словам Лооде, он должен был принять участие в семинаре по финно-угорским языкам в городе Кингисепп в Ленинградской области, однако российские пограничники его не впустили, предъявив уведомление о запрете на въезд в РФ до 25 октября 2073 года.

Правозащитник к такому решению России отнесся спокойно, отметив, что она "как суверенная страна сама определяет, кого она впускает, а кого нет, и на какой срок".

"Что меня впечатлило, так это срок запрета на въезд. 2073 - это 55 лет, и если я буду жив, мне будет 99 лет. Кажется, что ФСБ сделала свою домашнюю работу и действительно в курсе, что моя семейная история и генетический состав делают весьма вероятным, что я тогда буду жив", - иронизирует Лооде.

Теги:   Оккупация Крыма Правозащитники Запрет на въезд Россия

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