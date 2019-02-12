РФ может создавать лазерное оружие и боевые спутники - разведка США
Агентство военной разведки США опубликовало доклад, посвященный угрозам безопасности в космическом пространстве.
В обнародованном документе говорится, что Россия и Китай представляют
наибольшую угрозу для США в космосе. Также риски для безопасности представляют
Иран и КНДР.
По данным авторов доклада, Россия развивает разные типы военных технологий, позволяющих вести боевые действия в космическом пространстве, в частности, лазерное оружие и средства радиоэлектронного подавления.
Часть российских спутников, предназначенных для диагностики космических аппаратов, имеют двойное назначение, отмечается в документе.
"Спутники наблюдения и обслуживания способны проводить диагностику приближающихся аппаратов и устранять некоторые неисправности. Однако та же самая технология может быть использована для приближения к спутникам иностранных государств и проведения атак", — говорится в документе.