РФ может создавать лазерное оружие и боевые спутники - разведка США Вчера, 08:27 844 Цей матеріал також доступний українською EPA Разведка США назвала Россию и Китай главными угрозами в космосе EPA

Агентство военной разведки США опубликовало доклад, посвященный угрозам безопасности в космическом пространстве.

В обнародованном документе говорится, что Россия и Китай представляют наибольшую угрозу для США в космосе. Также риски для безопасности представляют Иран и КНДР.



По данным авторов доклада, Россия развивает разные типы военных технологий, позволяющих вести боевые действия в космическом пространстве, в частности, лазерное оружие и средства радиоэлектронного подавления.

Часть российских спутников, предназначенных для диагностики космических аппаратов, имеют двойное назначение, отмечается в документе.

"Спутники наблюдения и обслуживания способны проводить диагностику приближающихся аппаратов и устранять некоторые неисправности. Однако та же самая технология может быть использована для приближения к спутникам иностранных государств и проведения атак", — говорится в документе.