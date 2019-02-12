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РФ может создавать лазерное оружие и боевые спутники - разведка США

Вчера, 08:27
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EPA

Разведка США назвала Россию и Китай главными угрозами в космосе

Агентство военной разведки США опубликовало доклад, посвященный угрозам безопасности в космическом пространстве.

В обнародованном документе говорится, что Россия и Китай представляют наибольшую угрозу для США в космосе. Также риски для безопасности представляют Иран и КНДР.

По данным авторов доклада, Россия развивает разные типы военных технологий, позволяющих вести боевые действия в космическом пространстве, в частности, лазерное оружие и средства радиоэлектронного подавления.

Часть российских спутников, предназначенных для диагностики космических аппаратов, имеют двойное назначение, отмечается в документе.

"Спутники наблюдения и обслуживания способны проводить диагностику приближающихся аппаратов и устранять некоторые неисправности. Однако та же самая технология может быть использована для приближения к спутникам иностранных государств и проведения атак", — говорится в документе.

Теги:   Спутник Космос Россия США

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