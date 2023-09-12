РФ изменила положение систем ПВО в Москве для противодействия атакам беспилотников — разведка Британии 12 сентября, 09:15 Москва (Фото:Місто Москва via Facebook)

В последние недели Россия изменила положение системы противовоздушной обороны малой и средней дальности вокруг Москвы для того, чтобы эффективнее противодействовать атакам беспилотников.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном во вторник, 12 сентября.

Отмечается, что с начала месяца российские системы противовоздушной обороны SA-22 (Панцирь-С1) вокруг Москвы были размещены на возвышенных башнях и рампах.

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В отчете сообщается, что это почти наверняка позволит системе обнаруживать и поражать цели типа БПЛА.

Однако, по предположению разведчиков, такие действия также имеют целью убедить общественность в том, что власть «держит угрозу под контролем».

Ранее после ударов по авиабазам Энгельс и Рязань в декабре 2022 года Россия также разместила SA-22 на крышах официальных зданий в Москве.

7 сентября сообщалось, что в Раменском городском округе РФ якобы был сбит беспилотник, который летел на Москву.

О попытке атаки беспилотниками также Минобороны РФ сообщало 5 сентября. Тогда в ведомстве страны-агрессора заявляли, якобы один дрон был уничтожен над Калужской областью средствами ПВО.

