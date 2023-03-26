Запускает с двух направлений. Россия, вероятно, начала регулярно получать небольшие партии Шахедов — британская разведка 26 марта, 09:39 Иранский дрон-беспилотник Shahed (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Характер последних дроновых атак со стороны России свидетельствует, что она, вероятнее всего, стала регулярно получать иранские беспилотники Шахеды небольшими партиями.

Об этом говорится в строительстве Министерства обороны Британии в Twitter.

С начала марта Россия запустила по меньшей мере 71 иранский дрон-камикадзе Shahed для ударов по целям на территории Украины. Атаки возобновились после двухнедельной паузы во второй половине февраля.

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"Россия, вероятно, начала регулярно получать небольшое количество дронов-камикадзе Shahed", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, последние запуски проходят по двум направлениям: из Краснодарского края на востоке и из Брянской области на северо-востоке.

Это позволяет России атаковать цели на большой части территории Украины и уменьшает время подлета во время атак на севере. Разведка Британии не исключает, что это тоже попытка растянуть украинскую противовоздушную оборону.

Российские оккупанты в ночь с 17 на 18 марта выпустили по территории Украины 16 дронов-камикадзе. Силам ПВО удалось уничтожить 11 баражирующих снарядов.

В ночь на среду, 22 марта, в северных областях Украины, в частности в Киеве, была объявлена воздушная тревога: РФ массово атаковала дронами.

В городе Ржищев Киевской области беспилотники попали в общежитие и лицей. Восемь человек погибли, в том числе ехавший по вызову водитель скорой и водитель, не спустившийся в хранилище во время тревоги. Семь человек пострадали.