Из-за санкций РФ вынуждена использовать в военной технике чипы из холодильников — министр торговли США

12 мая, 11:12
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Западные санкции против РФ лишают ее технологий (Фото:mil.in.ua)

Западные санкции против РФ лишают ее технологий (Фото:mil.in.ua)

После введения западных санкций российские инженеры столкнулись с дефицитом полупроводников и вынуждены использовать для военных нужд комплектующие к бытовой технике.

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Как сообщает Washington Post, об этом во время слушаний в Сенате рассказала министр торговли США Джина Раймондо.

По ее словам, в подбитой в Украине военной технике РФ находят чипы, которые были извлечены из посудомоечных машин и холодильников.

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«Наш подход заключался в том, чтобы лишить Россию технологий, что подорвало бы ее способность продолжать военную операцию. И это именно то, что мы делаем», — пояснила Раймондо.

Кроме того, украинские военные выяснили, что РФ использует в своих беспилотниках Орлан-10 обычные фотоаппараты Canon, а в качестве топливного бака — пластиковую бутылку.

Коллаж НВ
Фото: Коллаж НВ
https://twitter.com/MarchDok/status/1513358311470555138

При этом официально стоимость такого БПЛА составляет около $120 тысяч.

https://www.youtube.com/embed/PAKjt1gLZ40
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   США Технологии Микрочип Санкции против России Санкции США Война в Украине Российская военная техника Полупроводники Война России против Украины

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