Минобороны РФ использует порталы для поиска работы для вербовки на войну

14 июля, 02:26
В армию РФ пытаются вербовать при помощи сайтов для поиска работы (Фото:Kyivpost/Twitter)

В армию РФ пытаются вербовать при помощи сайтов для поиска работы (Фото:Kyivpost/Twitter)

Министерство обороны РФ использует сайты для поиска работы, чтобы вербовать россиян для отправки на войну в Украину.

Об этом сообщает портал Delfi.

В частности, на портале SuperJob российское министерство чаще всего ищет «военнослужащего по контракту», но также есть объявления по поиску медиков и снайперов.

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Из-за большого количества объявлений на портале даже был создан отдельный раздел — в день там может публиковаться до 500 предложений.

Журналист Delfi позвонил по номеру в объявлении и ему предложили прибыть на собеседование в город Брянск. На фронт обещали отправить после 3−4 дней обучения и подписания контракта.

https://www.facebook.com/rus.delfi.ee/videos/1005149600150223/
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Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты усилили работу своих ДРГ на территории региона и привлекают для этого наемников из ЧВК Лига.

По словам главы ОВА, оккупанты пытаются найти слабые места в обороне защитников Украины и отправляют ДРГ, которые украинские бойцы уничтожают. Для работы ДРГ россияне привлекают «элиту» — наемников из Лиги, переодетых в украинскую форму. Гайдай заявил, что они пытаются зайти на украинские блокпосты и даже говорят на украинском.

https://www.youtube.com/watch?v=fDSM65haU2E
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Минобороны РФ Вербовка Война в Украине Война России против Украины

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