РФ использует Британию для распространения пропаганды в Европе – The Telegraph

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Вещание Ren TV и НТВ распространяется на бывшие советские республики.

Вещание Ren TV и НТВ распространяется на бывшие советские республики.

Два российских телеканала Ren TV и НТВ, имеющие лицензии британского надзорного ведомства Ofcom, распространяют дезинформацию и пропаганду по странам Европейского Союза. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на The Telegraph.

Их вещание распространяется на бывшие советские республики.

Союзники Великобритании в соседствующих с Россией странах выражают "серьезную обеспокоенность" контентом данных телеканалов.

Дипломаты сравнивают "кампанию по сильной дезинформации", которая проводится российскими СМИ, с усилиями Кремля на Востоке Украины с целью поднять волнения среди русскоязычных меньшинств.

За шесть лет вещания один из российских телеканалов нарушил правила британского надзорного ведомства восемь раз. Среди нарушений, призывы к референдуму за внесение изменений в конституцию Латвии, дезинформация об одобрении данной инициативы латвийским избиркомом, а также трансляция речи Владимира Жириновского, в которой заявлялось, что Россия должна "выжечь Киев напалмом".

Посол Латвии в Великобритании Байба Браже призвала ведомство Ofcom приложить усилия для решения этих задач, а также инициировать изменения в правилах Европейского Союза, которые позволили бы местным властям вмешиваться в конфликтные ситуации.

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