РФ использовала кадры из художественного фильма, чтобы доказать, что химатака в Сирии была "фейком"

Фото со сьемок фильма, показанные в РФ, были сняты еще в 2016 году

Российские пропагандисты создали фейк, чтобы убедить граждан страны, что химическая атака в сирийской Думе, за которой стоят силы поддерживаемого РФ режима Асада, была якобы "постановкой" Запада.

Для этого они использовали кадры из художественного фильма режиссера Хумама Хусари, о котором издание Global Times писало еще в 2016 году.

Данная картина повествовала о химической атаке в сирийской Гуте, которая произошла в 2013 году.

В свою очередь российская пропаганда, демонстрируя фото, сделанные во время сьемок фильма, назвала их "доказательствами" того, что применение химических веществ против мирного населения Думы было "сфабриковано".

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"Западные политики и пресса игнорируют очевидные доказательства того, что никакой химической атаки в сирийском городе Дума не было. Накануне появились свидетельства очевидцев, они также говорят, что видеокадры, снятые боевиками в больнице, были инсценировкой", - прокомментировала ведущая Первого канала фото со сьемок фильма.

Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин в своем автобиографичном документальном фильме, который снял Оливер Стоун, демонстрировал американскому режиссеру видео, на котором якобы российские войска наносят удар по боевикам.

При этом показанные кадры оказались довольно известным роликом, залитый на YouTube еще в 2013 году, на котором американский вертолет Апач ведет в Афганистане огонь по талибам.