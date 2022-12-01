РФ готовится к массированному ракетному удару: аэродром Энгельс переведен в состояние повышенной готовности — Spiegel 1 декабря, 09:00 Аэродром Энгельс переведен в состояние повышенной готовности (Фото:Maxar Technologies)

На российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия. Вероятно, РФ готовится к новому массированному ракетному удару по Украине, сообщает Der Spiegel.



Издание публикует спутниковые снимки компаний Maxar Technologies и Planet Labs за 28 ноября.

На фото можно увидеть около двух десятков бомбардировщиков Ту-95 и Т-160.

«Активность на базе очень высока», — отметил военный аналитик Арда Мевлютоглу.

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По его словам, на кадрах также видны цистерны с топливом, ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы. Кроме того, «на асфальте припарковано много больших грузовых самолетов, что указывает на недавнюю крупную поставку, возможно, крылатых ракет».

Глава польского аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка также заявил о повышенной боевой готовности на аэродроме.

«На земле много движений, самолеты обслуживают и, очевидно, готовят к новым операциям. Кроме того, можно увидеть тягачи, которые используются для транспортировки крылатых ракет Х-55 или Х-101», — отметил он.

Фото: Maxar Technologies

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошлая.

По данным министра обороны Алексея Резникова, Россия за последние девять месяцев нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по территории Украины, а 97% целей РФ — гражданские объекты.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что России хватит ракет еще на три-четыре массированные ракетные атаки по территории Украины.