РФ готовится к массированному ракетному удару: аэродром Энгельс переведен в состояние повышенной готовности — Spiegel
Аэродром Энгельс переведен в состояние повышенной готовности (Фото:Maxar Technologies)
На российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия. Вероятно, РФ готовится к новому массированному ракетному удару по Украине, сообщает Der Spiegel.
Издание публикует спутниковые снимки компаний Maxar Technologies и Planet Labs за 28 ноября.
На фото можно увидеть около двух десятков бомбардировщиков Ту-95 и Т-160.
«Активность на базе очень высока», — отметил военный аналитик Арда Мевлютоглу.
По его словам, на кадрах также видны цистерны с топливом, ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы. Кроме того, «на асфальте припарковано много больших грузовых самолетов, что указывает на недавнюю крупную поставку, возможно, крылатых ракет».
Глава польского аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка также заявил о повышенной боевой готовности на аэродроме.
«На земле много движений, самолеты обслуживают и, очевидно, готовят к новым операциям. Кроме того, можно увидеть тягачи, которые используются для транспортировки крылатых ракет Х-55 или Х-101», — отметил он.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошлая.
По данным министра обороны Алексея Резникова, Россия за последние девять месяцев нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по территории Украины, а 97% целей РФ — гражданские объекты.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что России хватит ракет еще на три-четыре массированные ракетные атаки по территории Украины.