С жертвами среди мирных жителей. РФ готовит ракетные удары по непризнанному Приднестровью — украинская разведка

26 апреля, 19:22
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Тубус от гранатомета, якобы найденный неподалеку от места взрыва в Тирасполе (Фото:krepostpmr / Telegram)

Тубус от гранатомета, якобы найденный неподалеку от места взрыва в Тирасполе (Фото:krepostpmr / Telegram)

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Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с жертвами среди мирного населения, сообщает Генеральное управления разведки Минобороны Украины.

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«Жители непризнанной «Приднестровской молдавской республики» получают СМС, от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о «ракетном и артиллерийском» ударе по территории «ПМР», — говорится в сообщении ГУР в Telegram.

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Разведка также показывает цитату из фейковых сообщений.

«Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла ​​мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения. Ровно в 19:00 будут проведены ракетные и артиллерийские обстрелы объектов на территории республики», — говорится в сообщениях.

Отмечается, что эти сообщения активно освещаются российскими пропагандистскими информационными ресурсами. ГУР подчеркивает: Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям.

«Подобные фейки и инциденты, предположительно произошедшие на территории „ПМР“, не что иное, как очередная провокация российских спецслужб против Украины и Молдовы», — добавили в ведомстве.

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Вечером 25 апреля в СМИ появилась информация о серии взрывов в здании так называемого министерства госбезопасности на территории оккупированного Россией Приднестровья в Тирасполе. Предварительно, по зданию выстрелили из гранатомета. Позже в Приднестровье заявили о «террористических атаках» на воинскую часть в Парканах и радиотелецентр в поселке Маяк.

Президент Молдовы Майя Санду заявила о «напряженности между разными силами внутри Приднестровья, заинтересованными в дестабилизации ситуации», что создает риски для всей страны.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, взрывы — спланированная провокация российских спецслужб. В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что Россия пытается открыть дополнительный фронт в Одесской области и заставить ВСУ перетянуть силы в этом направлении.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Российская агрессия Приднестровье Война в Украине

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