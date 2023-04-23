РФ не сможет накопить до осени даже треть от ракет, которые она имела в начале вторжения в Украину — Игнат 23 апреля, 12:40 Юрий Игнат (Фото:Скриншот брифинга Медиацентр Украина/Youtube)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия до осени не сможет восстановить и треть ракетного потенциала, которым располагала в начале вторжения в Украину. Одной из причин является санкционное давление.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

По словам Игната, Россия будет использовать любые способы усиления своего потенциала. Однако производство ракет — довольно длительный процесс, усложненный санкционным давлением.

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«Осенью и зимой РФ выпустила большое количество ракет. Ей не удастся накопить даже треть того за оставшийся до осени период», — сказал спикер Воздушных сил.

Игнат предположил, что Россия может обращаться за помощью в другие страны, чтобы получить дополнительные системы вооружения. Однако, по его мнению, таким образом, враг не восстановит свой довоенный арсенал.

«Им удастся что-то накопить, но такой потенциал, который они накапливали десятилетиями, вряд ли получится иметь на вооружении», — добавил спикер.

Ранее в Воздушных силах сообщали, что российские войска с начала весны изменили тактику обстрелов территории Украины. Сейчас они в основном могут атаковать ракетами комплексов С-300, поэтому прежде всего от обстрелов страдают южные, восточные и северные области.