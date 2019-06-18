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РФ держит вдоль границы Украины 82 тыс. военнослужащих — Генштаб ВСУ

Сегодня, 18:25
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РФ держит вдоль границы Украины 82 тыс. военнослужащих — Генштаб ВСУ - фото

Pavel Kazachkov/Flickr

Военнослужащие ВС РФ

Генштаб ВСУ заявил, что общее количество личного состава ВС России вдоль государственной границы Украины, в Донецкой и Луганской областях, а также в оккупированном Крыму составляет около 82 тыс. военнослужащих.

Об этом заявил начальник управления верификации Генштаба ВСУ Андрей Гудзь.

«Общее количество личного состава, который Россия держит вдоль государственной границы Украины, в Донецкой и Луганской областях, а также в Автономной республике Крым составляет около 82 тыс. военнослужащих», — цитирует Гудзя Интерфакс-Украина.

По словам представителя Генштаба, на данный момент вдоль госграницы Украины в Ростовской области находится более 25 батальонных тактических групп, а также продолжается формирование мотострелковой дивизии.

Гудзь также заявил, что Россия скрывает наличие в Крыму более современных самолетов, что говорит о милитаризации полуострова. В частности, речь идет о самолетах Як-130, Миг-29, Су-30М и вертолетах Ми-35М и Ми-24.

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Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Россия завершает создание на границе ударных группировок и акцентировали внимание на возможном вторжении.

Теги:   Крым Донбасс Генеральный штаб Россия

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