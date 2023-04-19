Российский истребитель чуть не сбил британский самолет-разведчик: министра обороны Британии обвинили в сокрытии «акта агрессии» 19 апреля, 18:44 RC-135W Rivet Joint (Фото:Si Pugsley / raf.mod.uk)

Британский депутат от Консервативной партии, глава оборонного комитета Тобиас Эллвуд обвинил министра обороны Бена Уоллеса в «сокрытии» потенциального «акта войны» со стороны страны-агрессора России, имея в виду инцидент с самолетом-разведчиком королевских ВВС. Об этом сообщает The Guardian.

Ранее СМИ со ссылкой на слитые секретные документы США сообщили, что в сентябре 2022 года российский истребитель едва не сбил британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint в районе временно оккупированного Крыма. В октябре Уоллес рассказал депутатам Палаты общин, что один из российских истребителей «выпустил ракету», но объяснил это «технической неисправностью» и сказал, что обсуждал инцидент с высокопоставленными представителями минобороны России. Министр также говорил, что ведомство не считает случившееся «намеренной эскалацией», но назвал инцидент «потенциально опасным».



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The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне сообщала, что истребитель выпустил ракету, но она вышла из строя. Два представителя Минобороны США сказали, что российский пилот неправильно интерпретировал слова оператора и решил, что получил разрешение открыть огонь.

Во время дебатов в Палате общин 18 апреля Тобиас Эллвуд спросил, «не слишком ли много информации теперь классифицируют как совершенно секретную». Он сослался на свежий отчет об инциденте и поинтересовался, преднамеренно ли российский истребитель пытался выпустить ракету по британскому самолету.



Депутат предположил, что столкновение было серьезнее, чем говорил Уоллес в октябре. По его мнению, имел место «акт войны, подробности которого должны быть преданы огласке, а не сокрыты в отчетах разведки». Уоллес 18 апреля находился с визитом в Вашингтоне и не ответил на обвинения.

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сказал, что не может комментировать содержимое документов, распространенных СМИ, поскольку «то, что они находятся в открытом доступе, не меняет их классификацию». Он также отметил, что некоторые документы исказили в целях дезинформации.