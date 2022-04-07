Деморализация солдат и дефицит снабжения в войсках РФ продолжатся и на Донбассе — разведка Британии

7 апреля, 11:45
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Российские войска в Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска в Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во время ожидаемого усиления боев на востоке Украины, РФ, вероятно, будет продолжать сталкиваться с проблемами морального духа и дефицитом снабжения и персонала.

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Это произойдет, несмотря на перефокусировку сил и материально-техническое обеспечение для поддержки наступления РФ на Донбассе, утверждают в разведке Министерства обороны Великобритании.

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Отмечается, что проведение наступательных операций на востоке Украины является основным направлением российских военных сил. Российская артиллерия и авиаудары продолжаются по линии контроля на Донбассе.

Российские удары по объектам инфраструктуры внутри Украины, вероятно, преследуют цель ухудшить способность украинских военных пополнять запасы и усилить давление на украинское правительство, добавляется в сообщении.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Донбасс Великобритания Российские военные Война России против Украины

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