«Может быть провокацией». Украинских беженцев увезли с российско-эстонской границы неслучайно — МИД Эстонии 6 октября, 17:05 Россия блокирует пропуск граждан на границе с Эстонией (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Вывоз украинских беженцев, ожидающих въезда в Эстонию со стороны РФ, подальше от пограничного пункта, не может быть случайным, заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. Он предположил, что за этим может быть план организации провокаций.



Как пишет ERR, во время правительственной пресс-конференции Рейнсалу заявил, что такие действия властей РФ являются умышленными, как и то, что беженцев увезли от границы в неизвестном направлении.

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«Возникновение пробки на границе и ее внезапное исчезновение неслучайно, это систематическая деятельность, которая в той или иной форме может быть провокационной по отношению к границам Евросоюза», — сказал он.

Рейнсалу считает, что исчезновение людей из пограничного пункта было «насильственным», учитывая, что они прибыли туда с желанием въехать в Эстонию. Информации о том, какое именно было принуждение, у министерства нет, но по словам его главы «ясно, что Россия выбрала тех, кому разрешено пересекать границу в контексте войны в Украине, а кому — нет».

Министр подтвердил, что Таллинн готов использовать все необходимые средства в случае возникновения угрозы на границе.

Россия блокирует пропуск граждан Украины на границе с Эстонией. В последние дни на российской стороне границы собралось более тысячи человек, преимущественно украинцев, заявили в эстонском правительстве 5 октября.

В Минреинтеграции Украины рассказали, что речь идет также и о границе с Латвией. Люди ждут там от двух до шести дней. В специальных пунктах фильтрации ФСБ проверяет граждан Украины на наличие у них паспорта РФ, сообщает ведомство. По информации министерства, если у гражданина Украины нет российского паспорта, ему разрешают выехать, а если есть, то не выпускают.

В МИД Украины заявили, что посольство Украины в Эстонии взаимодействует с эстонскими компетентными органами, чтобы выяснить ситуацию.