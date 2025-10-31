Россия в последние месяцы применяла против Украины крылатые ракеты 9М729, секретная разработка которых ранее заставила президента США Дональда Трампа отказаться от пакта о контроле над ядерными вооружениями с Москвой во время его первого президентского срока.

Об этом 31 октября заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, пишет Reuters.

Это первое подтверждение того, что Россия использовала 9М729 в боевых действиях, добавили в агентстве.

Второй высокопоставленный чиновник Украины сообщил Reuters, что с августа Россия выпустила эту ракету по Украине по меньшей мере 23 раза. В 2022 году Украина также зафиксировала два ее запуска.

По оценкам аналитиков, ракета 9М729 имеет дальность до 2,5 тысячи километров и может нести ядерную или обычную боевую часть. Одна из ракет 5 октября пролетела более 1200 км до цели на территории Украины, сообщил военный источник.

Эксперты отмечают, что мобильность и дальность запуска этой ракеты дают России возможность атаковать с безопасного расстояния и отрабатывать систему в реальных боевых условиях (прим. ред. — ракеты 9М729 обычно запускают из пусковых установок комплекса Искандер. Это не классические крылатые Искандеры, и фактическая установка может отличаться. РФ имеет два типа крылатых ракет наземного базирования — 9М728 (дальность до 500 км) и 9М729 (дальность) и пусковыми установками, создающими дополнительные вызовы для ПВО Украины, пишет Defense Express).

Фрагменты ракет, обнаруженные после удара по жилому дому в селе Лапаевка, что более 600 км от границ России, 5 октября, подтвердили использование именно 9М729.

Агентство проверило снимки обломков после российского удара, на которых видны два фрагмента ракеты, в том числе трубка с кабелями, обозначенная как 9М729. Один из экспертов отметил, что форма трубки, двигателя и обшивки соответствует 9М729, а маркировка подтверждает идентификацию.

Сибига отметил, что применение Москвой запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) ракеты 9М729 демонстрирует неуважение российского диктатора Владимира Путина к США и усилиям Трампа по урегулированию войны РФ против Украины.

Он также заявил Reuters, что поддерживает предложения Трампа о мире и призвал максимально давить на Россию, добавив, что усиление украинского дальнобойного оружия могло бы помочь убедить Москву завершить войну.

Ракета 9М729 стала причиной выхода США из РСМД в 2019 году. Вашингтон заявлял, что ракета превышает ограничение в 500 км, хотя Россия это отрицала, добавляет Reuters.

Использование 9М729 расширяет арсенал РФ для ударов по Украине и сигнализирует Европе об угрозе, по мнению западных военных аналитиков.

Они отмечают, что ракета 9М729 позволяет России наносить удары из глубины своей территории, обходя украинские системы ПВО. Эксперты добавляют, что ее применение угрожает не только Украине, но и безопасности всей Европы.

26 октября в Кремле заявили об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой. Также были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева и двух крылатых ракет Х-102. В российском Генштабе заявили, что Буревестник якобы преодолел 14 тыс. км и находился в воздухе около 15 часов.

