Верховный суд Польши признал выборы президента действительными

Верховный суд Польши признал президентские выборы , прошедшие 18 мая и 1 июня 2025 года, состоявшимися без нарушений и действительными. Об этом сообщает польское издание Onet .

Судья Кшиштоф Вяк пояснил, что перед принятием решения суд рассмотрел все жалобы и ознакомился с оценкой избирательных инцидентов, которую предоставила Государственная избирательная комиссия.

Реклама

Во время заседания 1 июня председатель избирательной комиссии изменил свою предыдущую позицию и заявил, что после детального анализа нарушений комиссия пришла к выводу, что инциденты не могли повлиять на итоги выборов.

Верховный суд также ответил на требование о полном пересчете голосов. Там объяснили, что избирательный кодекс не предусматривает такой процедуры.

«Можно проводить осмотр избирательных бюллетеней, но исключительно в отношении конкретных участковых избирательных комиссий, если будет доказано, что во время подсчета голосов или при составлении протокола произошли нарушения», — пояснили в суде.

В Верховном суде Польши заявили, что по итогам рассмотрения отчета избирательной комиссии и анализа жалоб, в частности выявленных нарушений, не было установлено оснований, которые бы позволили ставить под сомнение результаты президентских выборов. Как отметили в суде, ни одно из нарушений отдельно или все вместе не повлияли на легитимность избирательного процесса.

Ранее в польском городе Бельско-Бяла во время проверки бюллетеней двух окружных избирательных комиссий обнаружили нарушения в подсчетах результатов президентских выборов. Во время пересчета результатов было установлено, что в одной из окружных избирательных комиссий были подменены голоса в пользу Кароля Навроцкого, который одержал победу во втором туре выборов.

17 июня руководительница избирательной кампании кандидата в президенты Польши Рафала Тшасковского Виола Папроцкая сообщила, что он подал протест в Верховный суд, заявив о возможных нарушениях во время голосования.

6 июня бывший президент Польши Лех Валенса призвал к пересчету голосов или повторному проведению второго тура президентских выборов.

В свою очередь Polsat News писал, что в результатах голосования заметили странные инциденты. В частности, по данным избирательной комиссии № 95 в Кракове, в первом туре лидировал Рафал Тшасковский с 550 голосами. Кароль Навроцкий тогда занял лишь третье место с 218 голосами. Однако уже после второго тура Навроцкий получил 1132 голоса, тогда как у Тшасковского их было 540.

1 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов, в котором поляки выбирали между Рафалом Тшасковским — кандидатом от партии премьера Дональда Туска Гражданская коалиция и поддержанным партией Право и справедливость Каролем Навроцким.

В первом туре Тшасковский победил, набрав 31,36%, Навроцкий отстал от него менее чем на 2%, набрав 29,54%. Во втором туре с победой вышел Кароль Навроцкий, который набрал 50,89% голосов, а Рафал Тшасковский получил 49,11%.