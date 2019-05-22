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Результаты выборов президента в Индонезии спровоцировали массовые протесты, СМИ сообщили о первых жертвах

Сегодня, 09:42
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Результаты выборов президента в Индонезии спровоцировали массовые протесты, СМИ сообщили о первых жертвах - фото

Sigid Kurniawan/Reuters

Сторонники оппозиционного кандидата вышли на улицы

После объявления результатов выборов в Индонезии, на которых победу одержал действующий президент Джоко Видодо, в стране начались массовые протесты.

Как сообщает AP, сторонники оппозиционного кандидата Прабово Субианто вышли на улицы столицы Индонезии Джакарты. Они сжигали машины и бросали камни в правоохранителей. Протесты переросли в столкновения с полицией, силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули.

По данным местных СМИ, в столкновениях погибли шесть протестующих, около 200 получили ранения.

Центральный район Джакарты перекрыт.

Накануне избирательная комиссия Индонезии официально объявила о победе Видодо, его поддержали 55,5% избирателей.

Его оппонент Субианто заявил, что не признает результаты этих выборов.

Напомним, выборы в Индонезии состоялись 17 апреля и стали самыми сложными для страны. В них приняли участие 80% населения.

Одновременно выбирали президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, а также членов региональных и местных законодательных органов.

Из-за переутомления во время подсчета голосов умерли 272 сотрудника избирательных комиссий, более 1,8 тысячи были госпитализированы.

Теги:   Акция протеста Выборы президента Индонезия

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