Результаты выборов президента в Индонезии спровоцировали массовые протесты, СМИ сообщили о первых жертвах
После объявления результатов выборов в Индонезии, на которых победу одержал действующий президент Джоко Видодо, в стране начались массовые протесты.
Как сообщает AP, сторонники оппозиционного кандидата Прабово Субианто вышли на улицы столицы Индонезии Джакарты. Они сжигали машины и бросали камни в правоохранителей. Протесты переросли в столкновения с полицией, силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули.
По данным местных СМИ, в столкновениях погибли шесть протестующих, около 200 получили ранения.
Центральный район Джакарты перекрыт.
Накануне избирательная комиссия Индонезии официально объявила о победе Видодо, его поддержали 55,5% избирателей.
Его оппонент Субианто заявил, что не признает результаты этих выборов.
Напомним, выборы в Индонезии состоялись 17 апреля и стали самыми сложными для страны. В них приняли участие 80% населения.
Одновременно выбирали президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, а также членов региональных и местных законодательных органов.
Из-за переутомления во время подсчета голосов умерли 272 сотрудника избирательных комиссий, более 1,8 тысячи были госпитализированы.