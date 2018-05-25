Результаты международного расследования катастрофы рейса МН17: все подробности

Малазийский Боинг был сбит зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады противовоздушной обороны России, основанный в Курске. К такому выводу пришла Международная следственная группа. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Результаты расследования

Промежуточные результаты расследования были представлены 24 мая в Нидерландах. Расследование дела переходит на новый этап. Далее будут устанавливать ответственных в этой катастрофе, отметил председатель Национального прокуратуры Нидерландов Фред Вестербек. По словам прокурора, несмотря на большой прогресс в деле, говорить о завершении расследования катастрофы рано. Вестербек отметил, что рассмотрение этого дела состоится в голландском суде.

"Дело длилось 4 года. И до сих пор является нашим большим приоритетом. Ежедневно прокуроры, эксперты работают над собранными фактами. И мы дальше будем это делать, пока не получим результата. Условия сложные - нужная информация недоступна для нас", - сказал Фред Вестербек.

Видео маршрута, по которому летела ракета

Напомним, Боинг Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был был сбит 17 июля 2014. Погибли 298 человек.

Совет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах аварии назвала причиной катастрофы попадания в лайнер ракеты класса земля-воздух, выпущенной из установки Бук.

РФ может помочь исполнителям преступления избежать наказания, но они всю жизнь будут находиться в международном розыске

В сентябре 2016 Специальная следственная группа объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса БУК 9M38, запущенной с контролируемой боевиками территории.

Следователи опубликовали видеозапись, на которой восстановлен полный маршрут установки Бук из России в Украину. В видео демонстрируется, как Бук видели в российском поселке Маршала Жукова под Курском, где находилась 53-я бригада противовоздушной обороны. 23 июня 2014 года ракета в составе колонны военной техники отправился в южном направлении, вместе с ним ехали еще пять таких же Буков.

Вещественные доказательства

Руководитель федеральной полиции Австралии Дженнифер Хурст подтвердила, что самолет был сбит ракетой серии 9М38. Ее деталь с места, где расположен двигатель, нашли на территории Украины в сентябре 2016 года.

По словам Хурст, на корпусе было найдено номер, указывающий на код производителя. Предприятие расположено в Московской области, а год производства ракеты, 1986, и ее серийный номер.

В СБУ сообщили о помощи международным следователям идентифицировать более 100 человек, подозреваемых в преступлении

"Как мы знаем, это была ракета Бук серии 9М38. На обломках самолета так же, как на телах жертв, а также на месте катастрофы были найдены различные части ракеты такого типа. Все результаты расследования подтверждают предыдущие выводы о том, что самолет МН17 сбили ракетой 9М38", - отметила Хурст.

Глава уголовного отделения национальной полиции Нидерландов Вильберто Поллисен во время выступления заявил, что следственная группа пришла к выводу, что именно этот зенитно-ракетный комплекс Бук (ЗРК) совпадает по признакам с тем, который сбил малазийский Боинг. В частности, на машине, которая перевозила боевую технику, и на самом ЗРК частично удалось различить бортовой номер, а также отметку, которая указывает на центр тяжести, которую наносят при перевозке больших грузов.

Поллисен добавил, что причастность российских военных также подтверждают отпечатки пальцев на снарядах, из которых сбили самолет.

"Мы ищем людей, которые отвечали за проведение операции, в рамках которой перемещался этот Бук. Нам нужны ответы на четыре вопроса: кто входил в боевой расчет ракетного комплекса, какой приказ получил боевой расчет, кто отвечал за боевое развертывание Бука 17 июля 2014 и, наконец, кто может предоставить нам больше информации о функционировании и ответственных лицах этой бригады", - сказал Поллисен.

Он добавил, что о перемещении Бука 17 июля 2014 года людей, причастных к его запуска, могут знать члены семей или просто знакомые военных 53-й бригады. Он призвал всех, кто владеет информацией, связаться со следственной группой, контакты которой есть на официальном сайте. Поллисен пообещал, что эта информация останется конфиденциальной.

СБУ попытается защитить желающих засвидетельствовать в суде

Служба безопасности Украины гарантирует полную безопасность всем желающим дать показания по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году.

Как сообщил председатель СБУ Василий Грицак, украинская спецслужба передала Международной следственной группе большое количество важных сведений по делу, в частности перехваченные телефонные разговоры террористов и связанных с ними лиц, что позволило идентифицировать более 100 человек, подозреваемых в преступлении.

Он отметил, что следующим этапом расследования должно быть установление круга исполнителей преступления и персонификация ответственности.

В Минобороны РФ утверждают, что российские зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали границу Украины

Россия должна немедленно начать выполнять все нормы международного права и передать следователям Международной следственной группы полную информацию. Однако, по мнению Грицака, Россия не заинтересована в содействии объективному расследованию этого преступления и всячески пытается дискредитировать усилия Украины и следственной группы в установлении истины.

"Из открытых источников было проанализировано более 5,5 млдр страниц в интернете. Но анализ проводился на основании оперативных данных, которые получали следственные раньше", - сказал Грицак.

Российская Федерация может помочь исполнителям преступления избежать наказания, но они будут всю жизнь находиться в международном розыске. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук. Он отметил, если Россия будет тормозить процесс, это приведет к дальнейшей изоляции государства на международной арене.

"Законодательство Нидерландов позволяет рассмотрение дела. Люди не смогут выехать за границу. Это дело никто не закроет, а фигуранты дела, даже если будет принято решение суда, будут находиться в международном розыске", - прокомментировал заместитель генпрокурора.

Россия традиционно отрицает причастность

Теоретически существует возможность проводить заочный суд относительно виновников МН17, заявил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк. Однако, если Россия не будет способствовать процессу, хотя бы по защите обвиняемых, его вряд ли можно будет считать легитимным.

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"Есть такая возможность проводить заочный процесс. При условии, что Россия даст возможность подозреваемым на территории России отвечать на вопросы, защищаться и доказывать, что они не виноваты. Я сомневаюсь, что Россия пойдет на встречу в этом процессе", - отметил Вовк.

В Минобороны России продолжают отрицають свою причастность к сбивания самолета рейса МН17. Как сообщает российское информагентство, в министерстве обороны утверждают, что российские зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали границу Украины.

Снаряды, которые попали в самолет, имели отпечатки пальцев российских военных

В ведомстве также заявили, что не признают выводы Международной следственной группы, расследующей катастрофу МН17 и продолжают настаивать на том, что лайнер якобы сбил украинский Бук.

Украина уже 12 июня подаст меморандум в Международный суд ООН о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль. Эти действия России нарушают Монреальскую Конвенцией 1971 г. и Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.