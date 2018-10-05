Резолюция, поддержка депутатов и Конституционного суда. Протесты в Ингушетии становятся более организованными

С момента начала протестов в Ингушетии бессрочная акция стала более организованной, протестующие даже добились некоторых результатов. Они приняли резолюцию с требованием отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова и проведения референдума по вопросу об установлении границ с Чечней. Последний пункт поддержал Конституционный суд Ингушетии. А группа депутатов парламента Ингушетии заявила о фальсификации голосования за ратификацию соглашения Кадырова и Евкурова о границах.

НВ рассказывает о том, как вопреки давлению развивается протестное движение в Ингушетии.

Голосование и протесты 4 октября

Несмотря на то, что после начала протестов на улицах появилась Росгвардия, интернет в регионе начал работать с перебоями, а въезд в столицу республики - Мегас - перекрыли бетонными блоками, протесты не прекратились. 4 октября в Мегасе состоялся многотысячный митинг против изменения границ.

Протестующие выкрикивали лозунги и пели народные песни, отказываясь расходиться, несмотря на требования силовиков. Некоторые из протестующих приехали верхом на лошадях.

Во время митинга были также слышны звуки выстрелов, предположительно, силовики стреляли в воздух.

Причина особой массовости протестов в этот день была в том, что парламент Ингушетии должен был голосовать за ратификацию соглашения по чечено-ингушской границе, которое 26 сентября подписали Кадыров и Евкуров.

Евкуров попытался поговорить с протестующими, но его встретили криками и начали бросать в него пустые бутылки. Кавказ.Реалии сообщило, что в ответ на это охрана Евкурова и открыла стрельбу в воздух. Протестующие быстро призвали свою сторону к порядку, и силовики тоже не стали ничего предпринимать, но выступить Евкуров так и не смог.

В 10:43 ТАСС написала, что депутаты якобы проголосовали за соглашение, которое поддержали 17 из 25 присутствовавших парламентариев. О том, что парламент якобы поддержал ратификацию также написал на своей странице в Instagram Евкуров.

Однако, когда к активистам вышли депутаты парламента Ингушетии Аюп Оздоев, Закре Мамилов, Бей-Али Евлоев, Зелимхан Оздоев и Ахмед Накостхоев, они сообщили, что парламент проголосовал против ратификации соглашения. Они сказали, что не знают, кто распространил недостоверную информацию. По их словам, всего на заседании присутствовали 24 депутата, 15 проголосовали против, четверо испортили бюллетени и пятеро высказались за. Голосование было тайным. Сообщалось также, что более десяти депутатов Народного собрания Ингушетии заявили о фальсификациях при голосовании, подчеркнув, что голосовали против ратификации.

Активист Магомед Муцольгов рассказал Кавказ.Реалии, что к собравшимся выходил представитель администрации и предлагал группе из 10-15 человек пройти на переговоры к Евкурову. Однако люди отказались, заявив, что тот "ничего не решает".

Стоит отметить, что еще до голосования в парламенте Ингушетии против принятия решения об изменении границ таким образом выступил Конституционный суд Ингушетии. В его отзыве от 3 октября говорится, что решение об изменении границ должно приниматься на всенародном референдуме.

Тем не менее, СМИ сообщили, что Евкуров сразу же подписал закон об установлении административной границы с Чечней.

Бессрочный митинг и резолюция

В тот же день, 4 октября, протестующие в Мегасе объявили свой митинг бессрочным. К зданию парламента начали подвозить продукты, мебель и другие вещи для бессрочной акции.

Одновременно российские власти начали стягивать к центру города войска.

К вечеру на место проведения митинга привезли аппаратуру, а на улицах появились палатки.

Медуза пишет, что на ночь на площади осталось около 500 человек, среди которых были женщины и дети. Протестующие оставались до утра, несмотря на холодный дождь.

Они также приняли резолюцию с требованиями к власти:

- немедленная отставка руководителя Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, подписавшего с главой Чечни Рамзаном Кадыровым соглашение о передаче территорий;

- вынесение вопроса об установлении границ на республиканский референдум.

5 октября протесты продолжились. По данным Интерфакса в Мегасе начали собирать подписи за отставку правительства Ингушетии

Несколько депутатов потребовали отмены ратификации соглашения об установлении границ, сообщил Кавказский узел.

Тем временем Интерфакс сообщил, что сотрудникам неназванного ведомства в Ингушетии пригрозили увольнением за участие в митинге.

5 октября протестующие совершили пятничный намаз перед парламентом вместе с силовиками.

На митинге в Ингушетии ко второму дню людей стало только больше. В пятничном намазе участвовали не меньше шести-семи тысяч — в том числе, сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС pic.twitter.com/EgW06QmD7X — Лиза Фохт (@lizafoht) 5 октября 2018 г.

Протестующие в Ингушетии совершают намаз у здания парламента. Они выступают против соглашения о границе с Чечней, которое подписали Евкуров и Кадыров. #Громадское pic.twitter.com/onvQ9v2NP7 — Громадское (@HromadskeRU) 5 октября 2018 г.

Как реагируют на происходящее в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров, судя по его заявлению телеканалу Грозный 2 октября, воспринял протесты в Ингушетии как личное оскорбление.

"Стыд вам устраивать митинг, если я к вам еду… Какие-то ученые люди в мечетях во время чтения хутбы (проповеди), проклятия на меня насылают… Думают, что, если они поднялись, надо говорить, что им вздумается… Чтобы вы знали (...) будет спрос", - пригрозил он участникам протестов.

Кадыров и Евкуров подписывают соглашение о границах 26 сентября / Фото Рамзан Кадыров via ВКонтакте

При этом все протесты глава Чечни назвал "пустыми разговорами".

"Народ какой? Не боится, когда не видит угрозы. Как только появится угроза, начинают колени дрожать у всех, а когда далеко [угроза], спокойно пишут, сидя на теплом диване... Не ведите пустых разговоров. По крайней мере, в адрес руководства Чеченской республики и народа… Ради Всевышнего, не создавайте себе проблем. Если воевать, то меня и это устраивает. Есть сила - поквитаюсь", - сказал он.

4 октября Российская газета со ссылкой на пресс-службу парламента Чечни сообщила, что он проголосовал единогласно за соглашение об административной границе с Ингушетией.

НВ