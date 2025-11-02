В результате нападения в британском поезде 10 человек получили ножевые ранения: полиция задержала двух мужчин

2 ноября, 10:00
Поезд Лондонской северо-восточной железной дороги, где произошел инцидент (Фото: REUTERS/Jack Taylor)

В британском графстве Кембриджшир мужчина напал с ножом на пассажиров поезда: десять человек госпитализированы, девять из них — с тяжелыми ранениями. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщает Sky News.

Инцидент произошел вечером субботы, примерно через десять минут после отправления поезда со станции Питерборо. По словам свидетелей, пассажиры сразу нажали кнопку тревоги.

Правоохранители применили электрошокер против нападавшего с большим ножом, который устроил резню в скоростном поезде. По данным Британской транспортной полиции, два человека уже задержаны.

На место происшествия прибыли вооруженные полицейские, парамедики, самолеты скорой помощи и сотрудники транспортной полиции. Инцидент признали «серьезным», к расследованию подключилась контртеррористическая полиция.

Премьер-министр Кир Стармер заявил, что этот «ужасный инцидент» вызывает «глубокое беспокойство».

«Мои мысли со всеми пострадавшими. Спасибо службам экстренной помощи за их реакцию», — написал он в X.

26 августа стало известно, что в Шарлотт, США, убили 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которая приехала в Америку, спасаясь от войны. Девушке нанесли смертельные ножевые ранения вечером 22 августа на станции в Саут-Энде.

