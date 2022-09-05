В Канаде устроили резню: погибли по меньшей мере 10 человек, 15 раненых 5 сентября, 06:09 Полиция рекомендовала жителям города Реджайна не выходить из собственных жилищ (Фото:REUTERS/David Stobbe)

Канадская полиция разыскивает двух вооруженных людей, подозреваемых в совершении резни в провинции Саскачеван. В воскресенье, 4 сентября, погибли по меньшей мере 10 человек и еще 15 получили ранения.

Об этом пишет CNN.



Полиция в Саскачеване заявила, что «несколько» жертв подверглись случайным нападениям на территории общины Джеймс Смит Кри и в деревне Велдон.

Полиция рекомендовала жителям города Реджайна не выходить из собственных домов. А также сообщила, что разыскивает подозреваемых.

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На пресс-конференции в воскресенье Ронда Блэкмор, командир Королевской канадской конной полиции, сказала, что полиция работает на 13 местах преступлений и что, кроме 10 погибших и 15 раненых, жертв может быть больше.

«Сегодняшние приступы в Саскачеване ужасны и разрывают сердце. Я думаю о тех, кто потерял близкого человека и о тех, кто получил ранения», — написал премьер-министр Канады.

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