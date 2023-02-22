В Германии и странах Балтии выставят трофейные российские танки — Резников 22 февраля, 17:59 Российская техника на пограничном пункте пропуска (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Германии, Литве, Латвии и Эстонии в годовщину полномасштабного вторжения будут выставлены трофейные российские танки.

«Сегодня ночью четыре российских танка вторглись в ЕС и НАТО. Но благодаря украинской армии есть нюанс», — написал он в Twitter.

Резников добавил, что 24 февраля граждане четырех стран, Германии, Литвы, Латвии и Эстонии, увидят, что российские танки могут попасть в Европу через Украину только как музейные экспонаты или трофеи.

Видео дня

Он также опубликовал фото российской техники, которая стоит на пограничном пункте пропуска.

Фото: Oleksii Reznikov/Twitter