В Германии и странах Балтии выставят трофейные российские танки — Резников

22 февраля, 17:59
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Российская техника на пограничном пункте пропуска (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Российская техника на пограничном пункте пропуска (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Германии, Литве, Латвии и Эстонии в годовщину полномасштабного вторжения будут выставлены трофейные российские танки.

«Сегодня ночью четыре российских танка вторглись в ЕС и НАТО. Но благодаря украинской армии есть нюанс», — написал он в Twitter.

Резников добавил, что 24 февраля граждане четырех стран, Германии, Литвы, Латвии и Эстонии, увидят, что российские танки могут попасть в Европу через Украину только как музейные экспонаты или трофеи.

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Он также опубликовал фото российской техники, которая стоит на пограничном пункте пропуска.

Oleksii Reznikov/Twitter
Фото: Oleksii Reznikov/Twitter
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Минобороны Украины Российские танки Алексей Резников

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