Резников рассказал, как изменилась тактика россиян при Суровикине 10 ноября, 23:10 Сергей Суровикин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Командующий российскими оккупантами Сергей Суровикин использует террористические тактики против гражданского населения, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников в интервью Reuters сообщил, что Суровикин следует «доктрине террористов» устраивая массированные бомбардировки мирных жителей и объектов критической инфраструктуры.

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Он заявил, что армия РФ под командование Суровикина, похоже, стала более дисциплинированной, а тактика войск РФ после его назначения изменилась.

«Он использует террористические тактики против гражданского населения и объектов инфраструктуры с использованием крылатых ракет, реактивных снарядов и беспилотников, специальных иранских беспилотников», — сказал он.

Резников отметил, что оккупанты теперь не запускают по Украине одну-две ракеты, как раньше, а используют «по 40 в день и потом ждут».

Ранее пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что Россия снизила интенсивность атак с помощью ракет и беспилотников. Вероятно, оккупанты пытаются нарастить запасы для нового массированного удара по Украине.

Президент Владимир Зеленский говорил, что Россия концентрирует силы для возможных новых массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего энергетической.