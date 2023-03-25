Leopard уже напуганы. Резников отреагировал на идею РФ снять с постаментов танки Т-34 и бросить их на фронт 25 марта, 18:02 Т-34 1944 года на постаменте в Курске (Фото:Лишь человек/Wikipedia)

Российские пропагандисты обсуждают идею создания в России танковой дивизии с Т-34, сняв их с постаментов. В Минобороны уже прокомментировали идею.

"После того, как Россия начала расконсервацию своих танков Т-54, выпущенных в конце 1940-х годов, они также решили создать дивизию Т-34 времен Второй мировой войны. План состоит в том, чтобы снять их с постаментов в городах по всей стране. Abrams, Leopard и Challenger теперь должны быть напуганы", — написал министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter.

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По данным британской разведки, понеся значительные потери в тяжелой бронетехнике, РФ перебрасывает в Украину устаревшие танки и БТР, имеющие множество уязвимых мест на современном поле боя.

Ранее Международный институт стратегических исследований сообщал об уничтожении примерно половины довоенного парка российских танков Т-72Б3 и Т-72Б3М, насчитывавшего около 2000 единиц и составлявшего основную часть танковых войск России.