Путина перестанут слушаться военные — Яковина

22 декабря, 21:23
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Путин никогда не общается с солдатами, только с генералами, отметил Яковина (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Путин никогда не общается с солдатами, только с генералами, отметил Яковина (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин столкнулся с «кризисом легитимности», следствием которого станет то, что армия перестанет выполнять его приказы, заявил в эфире Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина.

По его словам, есть три признака потери Путиным легитимности как «царя-полководца».

https://www.youtube.com/watch?v=rv8F3xb-gUk

«Он начал войну проигрывать, это во-первых. Во-вторых, он воевать в общем не умеет. А в-третьих, Владимир Путин боится показаться, предстать, что называется, перед своими солдатами. А это обязательный компонент военной легитимности, ты не можешь быть успешным военным лидером, претендовать на что-то и бояться собственных солдат», — сказал Яковина.

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Военный лидер обязан общаться со своими солдатами, а не только с генералами, и то на расстоянии, подчеркнул обозреватель. «Ладно в окопе, бог с ним, но хотя бы в землянку какую-нибудь зайди или в какое-то помещение, пожми руки. Это должно быть, если ты претендуешь на такой тип своей легитимности, но у Путина этого всего нет», — отметил он.

Таким образом, негласное, но всеми признанное право Путина на управление Российской Федерацией «истончается и улетучивается», уверен Яковина. И военные будут первыми, кто откажется ему подчиняться.

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«Просто он отдаст приказ „идите в атаку“, а они скажут „не пойдем, не хотим, нам жить хочется, не пойдем мы за тебя умирать, надоело. Делай что хочешь, можешь весь полк в тюрьму посадить или что-нибудь такое, а мы не дадимся“», — отметил журналист, добавив, что, по всей видимости, именно так и закончится путинский режим.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Владимир Путин Армия России Иван Яковина Война России против Украины

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