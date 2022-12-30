«Болезнь Путина зашла слишком далеко». Бывший спичрайтер диктатора Аббас Галлямов в интервью НВ — о предреволюционной ситуации в РФ 30 декабря, 08:21 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS)

Аббас Галлямов — российский политолог, политтехнолог и публицист. Именно он в 2008—2010 годах был спичрайтером тогда временно премьер-министра РФ Владимира Путина.

В интервью Радио НВ Галлямов охарактеризовал, в какой ситуации оказался диктатор, почему он так много позволяет главарю наемников Евгению Пригожину и что в ближайшее время будет с Россией.

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— Журналисты The Wall Street Journal говорят о том, что Путину не предоставляют действительно правдивую информацию о том, что происходит на фронтах. И поэтому он по прежнему продолжает хорохориться, по прежнему продолжает верить, что победа России неминуема. Верите ли вы в такую версию или в то, что это возможно?

— Абсолютно верю. Только это не то, чтобы злобные подчиненные решили держать его в темноте, в неведении. Это результат его собственного поведения. Он злится, он же диктатор. И когда подчиненные приносят ему неприятные новости, для них этот момент может стать последним. Знаете, гонцу, принесшему плохую новость, падишахи отрубали головы. Злость на ком-то надо же сорвать, любой из них это понимает, поскольку он абсолютно беззащитен против Путина.

В России есть только один центр принятия решений — Путин. Они понимают, что если придут (Шойгу, условно говоря, или Герасимов) и скажут: «Шеф, все пропало». Что он первым делом сделает? Он голову отрубит. Он скажет: «Ты ничего не понимаешь, я найду более талантливого руководителя. А ты — пошел вон». И все.

Нельзя, значит, такое говорить. Поэтому они видят его собственный настрой. А его настрой такой — шапками закидаем. Они не могут себе позволить отличаться от него в его настрое. То есть он демонстрирует картинный оптимизм, а они подстраиваются под него. Это особенность авторитарного двора: не принято там вести себя по-особому, отличаясь настроем от командира, действовать по-особому, не соглашаться с ним, спорить с ним. Не принято это просто, вот и все.

— В какой-то момент так называемые российские военкоры смогли добиться личной аудиенции Путина, якобы рассказали ему правду о том, что происходит на фронтах. Как подобной информации противостоять? Одно дело, когда делаете красные папочки, которые проходят сначала через ФСБ, потом — через администрацию, можно все отредактировать. А тут же якобы у него прямой контакт со своими пропагандистами, которые даже на фронты выезжают.