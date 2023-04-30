Режим Лукашенко заявил, что привлек к силовым структурам 1,5 миллиона человек 30 апреля, 03:58 Белорусские силовики во время протестов 2020 года (Фото:n_ma_pag/Twitter)

Государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что число людей в силовых структурах составляет 1,5 миллиона человек.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Он заявил, что в это число входит, в том числе, "народное ополчение", которое ранее приказал создать диктатор Александр Лукашенко.

"Сегодня мы эти структуры все удерживаем в штатах мирного времени. Весь комплекс: и военные, и милиция, и Комитет госбезопасности, и пограничники, и территориальная оборона, и народное ополчение – в общей сложности у нас будет под 1,5 млн человек, с оружием в руках будут защищать свою страну в случае необходимости", - заявил Вольфович.

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28 апреля белорусский диктатор и приспешник главы кремлевского режима Путина Александр Лукашенко передумал, и заявил, что на Беларусь «никто не собирается нападать».

Лукашенко, регулярно распространяющий фейки о якобы «угрозах» со стороны Украины, Польши и Запада и поддерживающий полномасштабную российскую агрессию, заявил, что «не хочет воевать» и «посылать куда-то на фронт» белорусов.

