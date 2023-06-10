Не только в РФ, но и в Крым. Беларусь передала оккупантам более 130 тысяч тонн боеприпасов за год — СМИ 10 июня, 21:03 Александр Лукашенко (Фото:Сайт президента Ирана/WANA/Handout via Reuters)

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко передал России 131 582 тонны боеприпасов с января 2022 по февраль 2023 года. Они использовались на войне против Украины.

Об этом говорится в проекте белорусского журналиста и аналитика Антона Мотолько со ссылкой на данные сообщества железнодорожников Беларуси.

По их данным, в среднем за месяц вывозилось около 10 121 тонна. До начала полномасштабного вторжения президента России Владимира Путина в Украину объемы были в десятки раз меньше и начали расти сразу же после 24 февраля.

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Отмечается, что в январе и феврале 2022 года в РФ было вывезено 203 тонны, а уже в марте 2022 в 12,5 раз больше — 2 558 тонн. А в следующем месяце, в апреле 2022 года, был достигнут пик по объемам вывоза боеприпасов в РФ за весь анализируемый период — 29 741 тонна в месяц.

Вторым месяцем по объемам стал январь 2023 года — 24 421 тонна.

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Наибольшие вывозы за анализируемый период происходили с девяти железнодорожных станций на территории Беларуси.

Больше всего снарядов вывезли из: 43-го арсенала ракет и боеприпасов (железнодорожная станция Добруш) — 33 032 тонны; 46-го арсенала ракет и боеприпасов (железнодорожная станция Бронная Гора) — 28 507 тонн; 1405-й артиллерийской базы (железнодорожная станция Осиповичи-1) — 25 237 тонн.

Снаряды, переданные режимом Лукашенко РФ, вывозились не только на территорию РФ, но и непосредственно на временно оккупированные территории Украины, включая Крым, а также на оккупированную территорию Грузии.

Станции, куда было доставлено наибольшее количество: Брянск-Льговский (Брянск, Брянская обл.) — 25 022 тонны; Тихонький (Краснодарский край) — 11 344 тонны; Алексеевка (Алексеевка, Белгородская обл.) — 10 513 тонн.

Непосредственно в Крым снаряды доставляли на станции: Кировская (3 335 т.), Соленое Озеро (3 852 т.), Джанкой (561 т.) и Армянск (1 800 т.). Также 7 768 тонн боеприпасов доставили на станцию Луковский (Северная Осетия).

Представитель Объединенного переходного Кабинета по обороне и нацбезопасности Демократической Беларуси и основатель белорусской десантно-штурмовой группы в составе ВСУ Валерий Сахащик заявлял, что диктатор Александр Лукашенко в декабре 2022 года готовил вторжение войск в Украину.