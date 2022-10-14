На фоне скрытой мобилизации. Беларусь ввела режим «контртеррористической операции» — МИД

14 октября, 09:20
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Владимир Макей (Фото:facebook.com/belarusmfa)

Владимир Макей (Фото:facebook.com/belarusmfa)

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна ввели режим «контртеррористической операции».

Глава ведомства соврал, что со стороны соседних стран «планируются провокации».

«Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории Беларуси», — сказал он Известиям.

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По данным СМИ, диктатор Александр Лукашенко принял решение начать мобилизацию в Беларуси.

Скрытая мобилизация будет проходить под видом проверки воинской готовности и сборов, которые в народе называют набором в партизаны.

10 октября Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск. Ее формирование уже якобы началось.

4 октября диктатор Александр Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

Также диктатор заявил, что после жатвы нужно " уточнить" списки в военкоматах и «призвать в районе людей, посмотреть их наличие».

https://www.youtube.com/watch?v=OQ9LUD9JmSY
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Война России против Украины

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