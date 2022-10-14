На фоне скрытой мобилизации. Беларусь ввела режим «контртеррористической операции» — МИД
Владимир Макей (Фото:facebook.com/belarusmfa)
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна ввели режим «контртеррористической операции».
Глава ведомства соврал, что со стороны соседних стран «планируются провокации».
«Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории Беларуси», — сказал он Известиям.
По данным СМИ, диктатор Александр Лукашенко принял решение начать мобилизацию в Беларуси.
Скрытая мобилизация будет проходить под видом проверки воинской готовности и сборов, которые в народе называют набором в партизаны.
10 октября Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск. Ее формирование уже якобы началось.
4 октября диктатор Александр Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.
Также диктатор заявил, что после жатвы нужно " уточнить" списки в военкоматах и «призвать в районе людей, посмотреть их наличие».