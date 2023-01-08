Страна «закона». Беларусь фактически узаконила пиратство фильмов, музыки и игр

8 января, 00:44
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Режим Лукашенко легализовал пиратство (Фото:Cameron Bunney/Unsplash)

Режим Лукашенко легализовал пиратство (Фото:Cameron Bunney/Unsplash)

Режим белорусского диктатора Александра Лукашенко принял закон, фактически разрешающий использование цифровых материалов без согласия иностранных правообладателей.

Об этом сообщает DW.

Согласно документу, без разрешения правообладателей "из недружественных стран" в Беларуси можно использовать фильмы, музыку и компьютерные программы.

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Также разрешен ввоз в страну товаров без разрешения правообладателей из любых стран. В тексте закона говорится, что это сделано для "создания условий для цифрового развития и повышения уровня информационной безопасности, развития интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества, обеспечения доступа к достижениям мировой культуры и событий современной жизни".

Что касается использования произведений, то за их использование "должно перечисляться вознаграждение на счета патентного органа". Но если в течение трех лет правообладатель не сделает запрос, то "деньги переходят в бюджет Беларуси".

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https://www.youtube.com/watch?v=8LwFEKdGAhE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Пиратские фильмы Пиратство

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