Приравняли к «Хайль Гитлер». Режим Лукашенко признал «нацистским» лозунг «Жыве Беларусь»

10 ноября, 11:37
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Лозунг «Жыве Беларусь» является одним из символов оппозиционного движения (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Лозунг «Жыве Беларусь» является одним из символов оппозиционного движения (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Лозунг «Жыве Беларусь» был внесен режимом Александра Лукашенко в список «нацистской символики».

Как сообщает Настоящее время, соответствующее постановление№ 271 было опубликовано на национальном правовом портале.

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«Коллаборационистское приветствие является символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС (русская № 2, она же — белорусская № 1) наравне с нацистским партийным приветствием Хайль Гитлер», — утверждается в описании к поправкам к закону «О недопущении реабилитации нацизма».

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Причиной такого решения стало то, что лозунг «Жыве Беларусь» является одним из символов оппозиционного движения, выступающими против диктатора Лукашенко, незаконно узурпировавшего власть в стране путем фальсификации результатов президентских выборов в 2020 году.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Политические репрессии

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