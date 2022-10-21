Режим Лукашенко передал РФ еще 24 танка Т-72А — СМИ 21 октября, 18:44 Эшелон белорусской техники отправился на ЖД-станцию Успенская в Ростовской области (Фото:Скриншот видео Беларускі Гаюн/Telegram)

Режим белорусского диктатора Александра Лукашенко 16 октября отправил в Россию еще 24 танка Т-72А для войны против Украины.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн со ссылкой на Telegram-канал Сообщества железнодорожников Беларуси.

Танки, по данным канала, были расконсервированы с 969 базы резерва танков в городском поселке Уречье, а эшелон белорусской техники отправился на ЖД-станцию Успенская в Ростовской области и далее в направлении временно оккупированного Донецка. Ожидается, что техника прибудет в Донецк 26 ноября.

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«Таким образом это уже 6-я группа платформ с расконсервированной военной техникой, которую передали РФ. Всего за последние недели режим Лукашенко передал РФ уже минимум 94 танка Т-72А и 36−44 Уралов», — говорится в сообщении.

10 октября Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

По данным СМИ, Лукашенко решил начать скрытую мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.