Приговор Тихановской. Что может угрожать белорусской оппозиции за рубежом — интервью с Вячоркой

7 марта, 22:07
Эксклюзив NV
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время визита в Китай, 1 марта 2023 года (Фото:cnsphoto via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время визита в Китай, 1 марта 2023 года (Фото:cnsphoto via REUTERS)

Автор: Дмитрий Тузов

Франак Вячорка, журналист, советник Светланы Тихановской, рассказал в интервью Radio NV, к чему готовится режим Александра Лукашенко в попытке атаковать и уничтожить белорусскую оппозицию и сопротивление на территории республики.

https://www.youtube.com/embed/rMzNTyY3uoE

— Какова была реакция госпожи Тихановской на сообщение из Беларуси о том, что ей «влепили» судом Лукашенко, если можно так сказать, пятнадцать лет колонии?

Теги:   Россия Беларусь Украина Российско-украинская война Радио NV Светлана Тихановская Война России против Украины Франак Вячорка

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