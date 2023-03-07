Приговор Тихановской. Что может угрожать белорусской оппозиции за рубежом — интервью с Вячоркой 7 марта, 22:07 Эксклюзив NV Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время визита в Китай, 1 марта 2023 года (Фото:cnsphoto via REUTERS)

Франак Вячорка, журналист, советник Светланы Тихановской, рассказал в интервью Radio NV, к чему готовится режим Александра Лукашенко в попытке атаковать и уничтожить белорусскую оппозицию и сопротивление на территории республики.

— Какова была реакция госпожи Тихановской на сообщение из Беларуси о том, что ей «влепили» судом Лукашенко, если можно так сказать, пятнадцать лет колонии?