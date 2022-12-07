В Беларуси хотят ввести смертную казнь для чиновников и военных за «госизмену» 7 декабря, 13:29 Режим Александра Лукашенко распространяет смертную казнь на чиновников и военных (Фото:Vahram Baghdasaryan/Photolure via Reuters)

Режим диктатора Александра Лукашенко планирует ввести смертную казнь для чиновников и военнослужащих за «госизмену» Беларуси.

Соответствующий законопроект Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности приняла в первом чтении Палата представителей Национального собрания Беларуси.

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Как говорится в пресс-службе белорусского законодательного органа в Telegram, документ вносит изменения в санкцию части 2 статьи 356 УК, они предусматривают возможность применения смертно казни за «госизмену», совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего.

Отмечается, что такие изменения внесены «в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству».

Беларусь — единственная страна в Европе, которая до сих пор применяет смертную казнь.

В конце сентября 2021 года глава Конституционного суда в Беларуси Петр Миклашевич заявил, что в стране могут провести референдум по вопросу отмены смертной казни.

С этого момента режим Лукашенко только усилил гонения в отношении представителей оппозиции и участников массовых протестов после последних выборов президента в Беларуси.

С конца февраля Беларусь поддерживает РФ в войне против Украины, предоставляя свою территорию и техническую базу для наступления и нанесения ракетных ударов по украинским городам.

Россия систематически пытается втянуть Минск в открытое противостояние.