В России массово останавливают работу аэропортов из-за угрозы атак беспилотников

29 октября, 01:10
Накануне вечером временные ограничения вводились также в ряде других российских городов (Фото: кавказ.рф/press-center)

В ночь на среду, 29 октября, Росавиация объявила о приостановке приема и отправления рейсов в трех российских аэропортах — Владикавказа, Грозного и Самары.

Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале, заявив, что «ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».

Режим Килим (который вводится в случае опасности для воздушного пространства) был введен во Владикавказе из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил глава оккупационных властей Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ранее он объявил режим «беспилотной опасности» и предупредил местных жителей о возможных перебоях с мобильной связью и интернетом.

«Оперативный штаб работает круглосуточно, выполняется комплекс необходимых мер для обеспечения безопасности жителей республики и стратегических объектов», — написал Меняйло.

Накануне вечером временные ограничения вводились также в ряде других российских городов: Калуге, Волгограде, Саратове, Геленджике, Пензе, а также в московских аэропортах Домодедово и Жуковский.

На данный момент полеты в Домодедово и Жуковском восстановлены, тогда как остальные регионы остаются под повышенным уровнем угрозы.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Россия Аэропорт

