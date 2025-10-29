В России массово останавливают работу аэропортов из-за угрозы атак беспилотников
В ночь на среду, 29 октября, Росавиация объявила о приостановке приема и отправления рейсов в трех российских аэропортах — Владикавказа, Грозного и Самары.
Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале, заявив, что «ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».
Режим Килим (который вводится в случае опасности для воздушного пространства) был введен во Владикавказе из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил глава оккупационных властей Северной Осетии Сергей Меняйло.
Ранее он объявил режим «беспилотной опасности» и предупредил местных жителей о возможных перебоях с мобильной связью и интернетом.
«Оперативный штаб работает круглосуточно, выполняется комплекс необходимых мер для обеспечения безопасности жителей республики и стратегических объектов», — написал Меняйло.
Накануне вечером временные ограничения вводились также в ряде других российских городов: Калуге, Волгограде, Саратове, Геленджике, Пензе, а также в московских аэропортах Домодедово и Жуковский.
На данный момент полеты в Домодедово и Жуковском восстановлены, тогда как остальные регионы остаются под повышенным уровнем угрозы.