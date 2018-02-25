Режим Асада продолжает бомбардировки под Дамаском, несмотря на перемирие

В воскресенье, 25 февраля, силы режима сирийского президента Башара Асада продолжают обстреливать подконтрольные повстанцам районы Восточной Гуты под Дамаском, несмотря на требование Совета Безопасности ООН о прекращении огня.

По данным наблюдателей Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, утром в воскресенье проправительственные силы нанесли два авиаудара по окрестностям Думы в Восточной Гуте, передает AFP.

В то же время в иранском командовании, которое выступает на стороне правительства Сирии, заявили, что Иран и Сирия продолжат очищать пригороды Дамаска от "террористов", но будут придерживаться резолюции СБ ООН в других районах.

"Мы будем соблюдать резолюцию о прекращении огня, в том числе и Сирия. В некоторых районах пригорода Дамаска, которые удерживаются террористами, и на которые не распространяется режим прекращения огня, будет продолжаться зачистка (операции)", - заявил начальник генштаба вооруженных сил Ирана дивизионный генерал Мухаммад Бакери, передает Reuters.

Согласно данным правозащитников, авианалеты и артиллерийские обстрелы со стороны режима Асада продолжаются с 18 февраля. В результате погибли по меньшей мере 519 человек.

Напомним, что 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, требующую 30-дневного прекращения огня в Сирии.