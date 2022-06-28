Рейтинговое агентство Moody’s объявило дефолт России 28 июня, 01:52 Кремлевский режим хотел выплачивать долги в рублях (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Рейтинговое агентство Moody’s объявило дефолт России после того, как страна не выплатила инвесторам по двум выпускам еврооблигации на сумму 100 миллионов долларов.



Об этом сообщает Экономическая правда.

Так как выплаты не поступили на счет инвесторов до окончания 30-дневного льготного периода, то в агентстве отметили, «что рассматривают событие как дефолт».

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Комментируя указ кремлевского диктатор Владимира Путина от 22 июня о выплатах внешних долгов в рублях, в Moody’s отметили, что «такое событие тоже рассматривалось бы как дефолт для облигаций, не допускающих выплаты рублями в пределах проспекта эмиссии».

В то же время, еврооблигации, которые РФ выпустила до 2018 года не содержат такой альтернативы. То же самое касается выкупа Россией части своего внешнего евродолга за рубли в конце марта.

Напомним, что в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией экономических западных санкций, которые лишили страну возможности совершения платежей зарубежным кредиторам.

Ранее российский диктатор Владимир Путин подписал указ, определяющий порядок выплаты всех внешних долгов подсанкционной страны в рублях, — ранее РФ пыталась рассчитаться рублями только с западными кредиторами.

Несмотря на это, минфин России до последнего производил выплаты владельцам своих еврооблигаций в долларах и евро, как того требуют договоры, хотя и была неудачная попытка заплатить рублями.

25 мая США закрыли последний путь для России по обслуживанию своего суверенного долга. Не была продлена ключевая лицензия, которая позволяла РФ рассчитываться по государственным облигациям.

В начале июня сообщалось, что последние перед не продлением лицензии OFAC платежи РФ по еврооблигациям застряли в международном депозитарии Euroclear.

По состоянию на 27 мая со стороны России на счета инвесторов не поступили средства на сумму около $100 млн.

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