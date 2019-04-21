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Рейтинг Трампа упал на 3% после публикации доклада Мюллера - опрос

Сегодня, 06:47
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Рейтинг Трампа упал на 3% после публикации доклада Мюллера - опрос - фото

REUTERS/Al Drago

Согласно соцопросу, который с 18 по 19 апреля провели совместно Reuters и Ipsos, рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа упал на 3% после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

По данным опроса, Трампа поддерживает 37% опрошенных, в то время как три недели назад рейтинг составлял 40%.

Снижение рейтинга Трампа произошло после того, как Министерство юстиции раскрыло полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором говорилось о попытках Трампа закрыть следствие.

Таким образом, рейтинг президента достиг самого низкого уровня в 2019 году.

Всего было опрошено 1005 человек старше 18 лет. 

Ранее Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.

Теги:   США Дональд Трамп Роберт Мюллер

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