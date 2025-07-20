Антирекорд популярности. Макрона поддерживают лишь 19% французов

Только 19% граждан Франции поддерживают деятельность президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Франсуа Байру. Такие результаты опроса свидетельствуют о серьезном разочаровании общества работой руководства страны.

Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщает Le Figaro.

По данным издания, дуэт Макрона, который возглавляет государство с 2017 года, и Байру, назначенного премьером в декабре прошлого года, стал наименее популярной исполнительной властью за последние годы.

Согласно опросу IFOP/JDD, только 19% французов одобряют деятельность Макрона. Это несколько выше показатель, чем был у бывшего президента Франсуа Олланда, которому доверяли лишь 13% граждан.

Премьер-министр Франсуа Байру имеет еще более низкий уровень поддержки — 18%. Вместе это составляет общий рейтинг в 37%.

Для сравнения, при президентстве Олланда его премьер Мануэль Вальс имел 38% поддержки, что в совокупности давало им значительно более высокий рейтинг — 51%.

Сейчас рейтинг доверия к Макрону является самым низким за все время его пребывания на посту — впервые он опустился ниже 20%. Ранее даже в сложные периоды, в частности во время протестов «желтых жилетов», его поддерживали не менее 23% граждан.

После отставки правительства Мишеля Барнье, которую вызвал вотум недоверия, рейтинг президента составлял 21%. А в апреле прошлого года поддержка Макрона выросла до 28%.

По данным опроса, только 49% тех, кто голосовал за Эммануэля Макрона на выборах в 2022 году, сейчас поддерживают его действия на посту президента.

Премьер-министр Франсуа Байру тем временем возглавил рейтинг наименее популярных глав правительства за всю новейшую историю страны.