В США во время рейса у самолета Boeing 737 MAX треснуло лобовое стекло, пилот совершил экстренную посадку

Во время рейса UA1093 по маршруту Денвер — Лос-Анджелес пилоты обнаружили трещину в одной из шаровых секций лобового стекла на высоте около 36 тыс. футов.

Об этом сообщает Aviation A2Z.



Официально авиакомпания подтвердила именно «трещину в одном слое многослойного стекла».



В ряде профильных изданий появились свидетельства о возможном ударе высокоскоростным объектом (в частности, публикации с фото следов «покорения/перегрева» на стекле и синяков на руке пилота). Официального подтверждения этой версии нет; происхождение повреждения выясняется.

Трещины лобовых стекол в современных авиалайнерах случаются редко и обычно связаны с термонагрузками или перепадами давления; многослойная конструкция позволяет безопасно управлять самолетом до посадки. Именно так и действовали пилоты UA1093. Дальнейшую проверку воздушного судна проводит техническая служба авиакомпании.