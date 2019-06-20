Сергей Фурса
Зеленский, олигархи и одно большое «но»
Александр Ройтбурд
Что я думаю об идее создать музей на Банковой
Павел Казарин
Дмитрий Тымчук. Такое случается нечасто
Катерина Тейлор
Музей на Банковой. Когда Зеленский забыл посоветоваться
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

В аэропорту Барселоны из-за неисправности самолета застряли больше 180 пассажиров SkyUp

Сегодня, 19:19
Цей матеріал також доступний українською
В аэропорту Барселоны из-за неисправности самолета застряли больше 180 пассажиров SkyUp - фото

Город Х

Харьковчане вторые сутки ожидают вылета

Больше 180 пассажиров рейса PQ 748 авиакомпании SkyUp Airlines уже вторые сутки не могут вылететь из Барселоны из-за технической неисправности самолета.

Рейс, который должен был вылететь в Харьков еще 19 июня, задержали из-за неисправности системы внутренней связи между кабиной пилотов и бортпроводников, заявили в авиакомпании.

Рейс будет готов к отправке «как только проблема будет устранена. Мы делаем для этого все возможное», говорится в сообщении SkyUp.

Читайте также:
 Атака на SkyUp. Почему компания продолжит летать, несмотря на решение суда

По последним данным, самолет с пассажирами должен вылететь 21 июня в 02:00 по местному времени.

«Пассажирам рейса были предоставлены вода, сэндвичи, а также трансфер и расселение в отелях: Tryp Port Cambrils — для 52 пассажиров, Cercotel Reus Park — для 87 пассажиров, Marinada Salou — для 43 пассажиров», — заявили в SkyUp.

Теги:   Барселона SkyUp

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 16:39

img
Команда Зеленского о признании конституционным указа о роспуске Рады: Это победа
Финансы

Сегодня, 11:56

img
Прибыль банков за пять месяцев 2019 года превысила прошлогодний показатель
Политика

Вчера, 22:10

img
Смерть Тымчука: близкий к нардепу человек заявил о пропаже в доме ювелирных украшений

Выбор редакции

Страны

Сегодня, 16:13

img
Быстрее, чем предполагалось. Почему в Канаде начала таять вечная мерзлота
События

Сегодня, 12:29

img
Не первое нападение. Что известно об умершем после покушения журналисте Вадиме Комарове
Политика

Сегодня, 08:41

img
ЗеИтоги. Чем запомнился первый месяц президентства Владимира Зеленского

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться