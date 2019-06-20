В аэропорту Барселоны из-за неисправности самолета застряли больше 180 пассажиров SkyUp Сегодня, 19:19 Цей матеріал також доступний українською Город Х Харьковчане вторые сутки ожидают вылета Город Х

Больше 180 пассажиров рейса PQ 748 авиакомпании SkyUp Airlines уже вторые сутки не могут вылететь из Барселоны из-за технической неисправности самолета.

Рейс, который должен был вылететь в Харьков еще 19 июня, задержали из-за неисправности системы внутренней связи между кабиной пилотов и бортпроводников, заявили в авиакомпании.

Рейс будет готов к отправке «как только проблема будет устранена. Мы делаем для этого все возможное», говорится в сообщении SkyUp.

По последним данным, самолет с пассажирами должен вылететь 21 июня в 02:00 по местному времени.

«Пассажирам рейса были предоставлены вода, сэндвичи, а также трансфер и расселение в отелях: Tryp Port Cambrils — для 52 пассажиров, Cercotel Reus Park — для 87 пассажиров, Marinada Salou — для 43 пассажиров», — заявили в SkyUp.