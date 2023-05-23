Информационный шок для России. Что выявил рейд в Белгородскую область РФ и реакция на него — карта продвижения РДК и анализ события от ISW 23 мая, 08:28 Боец РДК клеит наклейку Русского добровольческого корпуса на российскую бронетехнику в Белогородской области РФ, 22 мая 2023 (Фото:РДК / Телеграм)

Рейд подразделений Русского добровольческого корпуса и легиона Свобода России в Белгородскую область РФ застал российских «военкоров» и чиновников врасплох, став для них настоящим информационным потрясением.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

Его эксперты анализируют рейд в Белгородскую область РФ, который 22 мая совершили подразделения Русского добровольческого корпуса (РДК) и легиона Свобода России (ЛСР). Вот какие факты ISW удалось установить об этом рейде исходя из освещения его в РФ:

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Утром 22 мая российские источники начали сообщать, что отряды РДК и ЛСР в составе двух танков, БТРа и еще девяти единиц бронетехники пересекли международную границу и вошли в поселок Козинка в Грайворонском районе Белгородской области в 600 метрах от границы с Сумской областью Украины.

Несколько российских источников утверждали, что затем группировка « захватила» (в РДК заявляют о « освобождении» — прим. ред.) населенные пункты Глотово и Гора-Подол ( 3 км и 5 км от границы соответственно), хотя некоторые « военкоры» отрицали утверждение, что атака полностью охватила Глотово или поселок Гора-Подол, вместо этого сообщая, что силы РДК добрались лишь до Глотовского дома культуры.

захватила» (в РДК заявляют о освобождении» — прим. ред.) населенные пункты Глотово и Гора-Подол 3 км и 5 км от границы соответственно), хотя некоторые военкоры» отрицали утверждение, что атака полностью охватила Глотово или поселок Гора-Подол, вместо этого сообщая, что силы РДК добрались лишь до Глотовского дома культуры. Аналитики ISW не нашли геолокационных подтверждений того, что РДК или ЛСР достигли Глотова или Горы-Подола. Геолокационные кадры, опубликованные 22 мая, подтверждают, что РДК нанес удар по пограничной заставе возле Козинки перед тем, как пересечь границу с использованием по меньшей мере одного танка. РДК также опубликовал кадры, на которых видно якобы тело российского пограничника на контрольно-пропускном пункте — вероятно, на КПП возле Козинки.

Позже российские « военкоры» заявили, что российские войска якобы вернули контроль над всеми тремя населенными пунктами. Некоторые российские источники также сообщили, что отбивать « проукраинские диверсионные группы» пришлось также вблизи поселка Дроновка, примерно в 22 км к северо-западу от Козинки. Кроме того, РДК опубликовал кадры, снятые якобы за пределами двух населенных пунктов вблизи пограничной зоны в Брянской области, но « природа этого вторжения остается неясной», пишут аналитики, отмечая, что они не обнаружили дополнительных доказательств или обсуждения действий в Брянской области 22 мая.

военкоры» заявили, что российские войска якобы вернули контроль над всеми тремя населенными пунктами. Некоторые российские источники также сообщили, что отбивать проукраинские диверсионные группы» пришлось также вблизи поселка Дроновка, примерно в 22 км к северо-западу от Козинки. Кроме того, РДК опубликовал кадры, снятые якобы за пределами двух населенных пунктов вблизи пограничной зоны в Брянской области, но природа этого вторжения остается неясной», пишут аналитики, отмечая, что они не обнаружили дополнительных доказательств или обсуждения действий в Брянской области 22 мая. Первая известная линия российских оборонительных укреплений в Белгородской области проходит в 2 км перед поселком Гора-Подол. Поэтому предположение, что силам РДК удалось пробиться сквозь эту оборонительную линию, подчеркивает слабость таких укреплений — по крайней мере в случае, если они не укомплектованы хорошо подготовленными и хорошо оснащенными солдатами.



Карта рейда в Брянской области 22 мая 2023 года от ISW

Инфографика: ISW

Украинские высокопоставленные чиновники и официальные лица отметили, что знают об атаке, но отрицают какую-либо прямую причастность к ней Вооруженных сил Украины. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что РДК и ЛСР состоят исключительно из граждан России, и сообщил, что группировки начали операцию в Белгородской области по «освобождению этих территорий… от так называемого режима Путина» и чтобы создать «зону безопасности» у границы и защитить украинских мирных жителей от дальнейших российских обстрелов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина наблюдает и изучает ситуацию, но «не имеет к ней прямого отношения», отметив, что вооруженные антирежимные партизанские движения в России на фоне войны неизбежны.



Российское информационное пространство отреагировало на рейд такой же степенью паники, раздробленности и несогласованности, которую оно обычно демонстрирует, когда испытывает значительные информационные потрясения [informational shocks], констатируют аналитики ISW. Некоторые «военкоры» зациклились на том, что РДК и ЛСР состоят в основном из россиян, а потому назвали их предателями России, безосновательно обвинив в сотрудничестве с украинским ГУР. Несколько военных «блогеров» также предположили, что атака якобы была целенаправленной информационной операцией, призванной отвлечь внимание от захвата Бахмута Россией и посеять панику в российском информационном пространстве накануне возможного украинского контрнаступления. Бывший офицер ФСБ, военный преступник и националист Игорь Гиркин отметил, что он давно предупреждал о возможности таких трансграничных рейдов как части более широкой украинской контрнаступательной стратегии. Спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин воспользовался инцидентом, чтобы обвинить российское правительство в том, что его бюрократическая инертность лишь способствовала атаке. Он также раскритиковал российское Минобороны за неспособность укрепить российские границы и защитить Россию. Тот факт, что большинство военкоров ответили на рейд относительно разной степенью беспокойства, тревоги и гнева, свидетельствует, что информационное пространство России не смогло сплотиться вокруг одной целостной реакции. В свою очередь, это говорит о том, что атака застала российских комментаторов врасплох.

Местные и федеральные российские чиновники также путанно отреагировали на события. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 22 мая объявил о начале режима «антитеррористической операции» с целью «обеспечения безопасности» жителей Белгородской области. В то же время, хотя некоторые пользователи соцсетей опубликовали кадры, которые якобы демонстрируют официальную эвакуацию из Грайворонского района, МЧС Белгородской области сообщило, что оно не объявляло об эвакуации, и предположило, что некоторые лица, возможно, покидают населенные пункты «по собственному желанию». Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Минобороны РФ, ФСБ и Пограничная служба доложили российскому диктатору Владимиру Путину о «попытке украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область». Песков также обвинил Украину в якобы инсценировке инцидента, чтобы отвлечь внимание от ситуации в Бахмуте.