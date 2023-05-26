В ГУР объяснили, откуда у российских добровольцев техника, использованная во время рейда в Белгородской области 26 мая, 22:29 Бойцы РДК (Фото:скриншот видео / Русский добровольческий корпус / Telegram)

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк заявил, что российские добровольцы во время рейда в Белгородской области использовали технику, отбитую у российских оккупантов.

В интервью Радио Свобода Черняк подчеркнул, что существуют четкие механизмы контроля вооружения, которое Украина получила от партнеров. Он отметил, что оружие передавали исключительно для использования регулярными формированиями украинской армии.



Видео дня

«Такие проверки, такой контроль осуществляют и представители тех стран, которые предоставляли оружие. Ни одна единица оружия, которая была предоставлена американскими партнерами, не была передана Российскому добровольческому корпусу», — сказал представитель ГУР.



Он уточнил, что технику, которую использовали бойцы Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России, они отбили у российских оккупантов, которые в свое время захватили ее под Бахмутом или в других районах.

«Захватили россияне [российские оккупанты], и Российский добровольческий корпус эту технику у них отбил», — добавил Черняк.

Ранее в Легионе Свобода России заявили, что использовали во время своего рейда технику, которую российские оккупанты «отобрали у ВСУ под Бахмутом, а мы успешно перетрофеили».

Financial Times сообщало, что российские добровольцы проникли на территорию страны-агрессора с техникой американского производства, в частности, бронетранспортерами M1224 MaxxPro и машинами Humvee. США официально не подтверждали эту информацию.

РДК и Легион ранее заявили, что в ходе рейда зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения, уничтожили несколько десятков российских силовиков и около десяти единиц бронетехники, а также взяли трофеи.

25 мая бойцы РДК сообщили, что снова зашли на территорию России.



22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.



Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.



Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона отвергли потери.



Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили по своей инициативе исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.

