Рейды в Белгородской области: российский губернатор призвал жителей Шебекино возвращаться домой

4 июля, 09:41
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Дым поднимается над Шебекино (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Дым поднимается над Шебекино (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российские власти предлагают жителям Шебекино вернуться домой, они выехали после того как в Белгородскую область с рейдами зашли Русский добровольческий корпус и легион Свобода России.

С соответствующим предложением во вторник, 4 июля в своем Telegram выступил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Начиная с сегодняшнего дня, будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР, в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома», — написал он.

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По его словам, «это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены».

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Ранее о рейде в Белгородской области и «освобождении» нескольких населенных пунктов сообщали легион Свобода России и РДК. Во время их операции местные власти регулярно заявляли об обстрелах населенных пунктов, называя россиян «украинскими диверсантами».

В то же время в РДК и Легионе заявили, что во время рейда зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток.

По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения, уничтожили несколько десятков российских силовиков и около десяти единиц бронетехники, а также взяли трофеи. Бойцы заявили, что готовятся к «новым задачам».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Белгородская область Легион Свобода России РДК

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