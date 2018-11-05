Reuters: В Лондоне перекрыли площадь возле британского парламента из-за подозрительного пакета

В Лондоне сотрудники полиции перекрыли площадь возле британского парламента из-за инцидента с подозрительным пакетом, сообщает Reuters.
"Лондонская полиция перекрыла Парламент-сквер возле парламента Великобритании из-за "текущего инцидента", - говорится в сообщении.
По данным источников в полиции, специалисты изучают подозрительный пакет и вскоре эта территория снова будет открыта.
Другие детали пока не сообщаются.
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