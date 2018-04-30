Reuters узнало, сколько зарабатывают опиумные фермеры в Афганистане

В афганских провинциях Кандагар и Гильменд в разгаре сезон сбора опиумного мака. Афганистан считается самым крупным поставщиком героина в мире - 9 тысяч тонн ежегодно.

"Мы не зарабатываем достаточно, если выращиваем пшеницу или другие культуры", - рассказал Reuters 35-летний Мохаммад Надир, собирающий урожай со своих 0,8 гектара.

Его годовой доход от выращивания мака составляет 3 тысячи долларов. В переводе на украинские деньги - это меньше 7 тысяч гривен в месяц. Если Надир засеет свой участок пшеницей, то будет получать в три раза меньше - всего тысячу долларов в год.

Продав свой товар перекупщикам, Надир должен еще отдать долю боевикам Талибана, которые "крышуют" опиумные поля в этом регионе.

В прошлом году государство распределило среди фермеров 10 тысяч тонн зерна и 20 тысяч тонн удобрений, чтобы убедить тех начать выращивать что-либо другое. Одновременно были открыты более 500 тысяч уголовных дел. Но очевидно, что переход на легальное производство фермерам не выгоден.

У Надира пятеро детей, которых он должен прокормить со своего участка.

"Если бы была хорошая альтернатива, у меня не было бы потребность выращивать мак", - говорит он.

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По данным ООН, в 2017 году производство опиума в Афганистане побило рекорд, увеличившись на 87% по сравнению с 2016-м. Опиумным маком засеяны 300 тысяч гектаров афганских полей.