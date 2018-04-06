Reuters узнало о засекреченных чартерах с российскими наемниками в Сирию

Сирийская авиакомпания Cham Wings доставляет российских наемников в сирийские Дамаск и Латакию рейсами, которые отсутствуют в официальных отчетах перевозчика, пишет Reuters.

Однако информация об этих рейсах регулярно появляется в онлайн-базах по отслеживанию полетов. Так, в течение 14 месяцев, начиная с 5 января 2017 года, было обнаружен 51 полет самолетов Cham Wings из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров.

Автор рассказывает о разговоре с прилетевшей в Ростов группой из 30 загоревших россиян. Один из них отказался давать комментарии, откуда они прибыли, ссылаясь на подписанные документы.

США включили Cham Wings в санкционный список в 2016 году за предполагаемую доставку проасадовских бойцов в Сирию и помощь сирийской военной разведке в доставке оружия и снаряжения.

В ответ на запрос в авиакомпании ответили, что вся информация о полетах есть на сайте компании. Полетов в Ростов на сайте не оказалось. Хотя онлайн-сервисы подтверждают обратное.

Американские власти пытаются заблокировать доступ к самолетам при помощи включения отдельных компаний в санкционные списки. Правительство США также внес в "черный список" несколько компаний за пределами Сирии, обвиняя их в том, что они выполняют роль посредников для доставки наемников РФ в Сирию.

Среди таких компаний оказалась и Khors and Dart. В последние годы она зарегистрировала в Украине два десятка самолетов. Далее самолеты продавали или сдавали в аренду, и в результате их эксплуатировали авиакомпании Ирана и Сирии согласно данным об отслеживании полетов.

"Обнаруженная схема поставок самолетов на Ближний Восток показала брешь в санкциях США, которые должны были ограничить возможности Асада и его союзников из иранского Корпуса стражей исламской революции и группировки “Хезболла” получать бойцов и технику, необходимую для военной кампании", - сказано в материале.

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