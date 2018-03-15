Reuters: Трамп уволил Тиллерсона из-за разногласий по КНДР

Различия в позициях по решению ядерной проблемы КНДР стали определяющим фактором при принятии решения президента США Дональда Трампа об отставке Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря, сообщает Reuters.

Агентство пишет, что Тиллерсон был сторонником переговоров с Пхеньяном, тогда как Трамп хотел продолжать максимальное давление на Ким Чен Ына.

Это привело к опасениям Трампа, что Тиллерсон готов пойти на уступки КНДР, отметили собеседники агентства.

Кроме того, источник добавил, что Трампу нужен такой человек, которому он бы полностью доверял.

Отмечается, что в течение последних недель Трамп активно занимался вопросом кадровых перестановок, чтобы новая команда Госдепа была готова к началу переговоров с Ким Чен Ыном.

По информации источника Reuters, Трамп возложил обязанность сообщить Тиллерсону об отставке на шефа аппарата Белого дома Джона Келли еще на прошлой неделе.

Другой источник отметил, что Келли до последнего пытался защитить госсекретаря, однако в итоге Трамп окончательно потерял терпение из-за склонности Тиллерсона противоречить ему по целому ряду вопросов.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил о своем решении отправить Рекса Тиллерсона в отставку.

Новым госсекретарем президент назначил директора ЦРУ Майка Помпео.