04 июля 2018, среда

Reuters: Сын главы ИГ погиб в сирийском Хомсе во время боя против российских войск

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Лидер ИГ Абу Бакр Аль-Багдади

Лидер ИГ Абу Бакр Аль-Багдади

Сын лидера террористической организации Исламское государство Абу Бакра Аль-Багдади Хузайфа аль-Бадри был убит в сирийской провинции Хомс, сообщает Reuters со ссылкой на новостной канал исламистов.

По данным агентства, он был убит в операции против алавитов и российских войск на теплоэлектростанции в Хомсе.

Судьба самого лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади остается неизвестной. Несмотря на многочисленные сообщения о его ликвидации, исламисты отрицают информацию о его смерти.

Reuters отмечает, что "формулировки в сделанном во вторник заявлении подразумевают, что он все еще жив".

Последнее сообщение от имени аль-Багдади было опубликовано в сентябре.

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