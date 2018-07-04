Reuters: Сын главы ИГ погиб в сирийском Хомсе во время боя против российских войск

Сын лидера террористической организации Исламское государство Абу Бакра Аль-Багдади Хузайфа аль-Бадри был убит в сирийской провинции Хомс, сообщает Reuters со ссылкой на новостной канал исламистов.
По данным агентства, он был убит в операции против алавитов и российских войск на теплоэлектростанции в Хомсе.
Судьба самого лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади остается неизвестной. Несмотря на многочисленные сообщения о его ликвидации, исламисты отрицают информацию о его смерти.
Reuters отмечает, что "формулировки в сделанном во вторник заявлении подразумевают, что он все еще жив".
Последнее сообщение от имени аль-Багдади было опубликовано в сентябре.
Комментарии
Правила комментирования